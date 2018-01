ESPECIAL CRUZEIROS - MSC Musica

Com saídas a partir do Rio de Janeiro, o Musica faz cruzeiros para o Nordeste (passagens pelas baianas Ilhéus e Salvador) e rumo ao sul do continente (escalas na Argentina e no Uruguai). Em sua sétima temporada brasileira, o navio também tem minicruzeiros de 3 ou 4 noites, oferecendo roteiros que visitam Ilha Grande (RJ) e as paulistas Ilhabela e Ubatuba (onde é possível visitar uma das sedes do Projeto Tamar).

O Musica possui três piscinas, o MSC Aurea Spa e quatro restaurantes. As crianças se divertem no espaço kids, com brinquedos das marcas Lego e Chicco. Com 1.275 cabines, a embarcação comporta até 3.223 hóspedes.

A MSC dá a passageiros de 12 cidades a chance de comprar a parte aérea em voos regulares da Latam junto com o cruzeiro com saída do Rio. Podem contar com essa facilidade viajantes de: Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Uberlândia (MG), São José do Rio Preto (SP), Goiânia, Cuiabá, Salvador, Vitória e Maceió.

Feriados. A virada do ano no Musica será de frente para os fogos de Copacabana. Com embarque em 30 de dezembro, o cruzeiro dura sete noites, a R$ 3.289. Cabo Frio (RJ), Salvador e Ilhéus (BA) são escalas da viagem. Em 11 de fevereiro, a embarcação deixa o Rio rumo ao carnaval de Salvador, onde permanece da terça para a Quarta-Feira de Cinzas. Da capital baiana, segue para Ilhéus (BA) antes de retornar ao porto carioca. Seis noites saem a R$ 1.949.

Travessia. Em 12 de novembro, o Musica sai de Veneza com destino ao Brasil. Visita Bari (Itália), Valeta (Malta), Málaga (Espanha), Funchal (Portugal), Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador e Búzios (RJ), até chegar ao Rio (21 noites; R$ 2.329). A volta tem a mesma duração e custa R$ 2.099. A saída do porto carioca é em 4 de março, com escalas em 11 cidades: Santos, Cabo Frio (RJ), Salvador, Tenerife, Málaga e Palma de Maiorca (as três na Espanha), Funchal (Portugal), Valeta (Malta), Split (Croácia), Palermo e Veneza (ambas na Itália). Todos os valores acima são da tarifa Super Bingo.

Preço mais em conta. O cruzeiro de quatro noites no MSC Musica, com embarque em 3 de dezembro, visita as paulistas Ilhabela e Ubatuba. Custa R$ 1.179 (tarifa Super Bingo), partindo do Rio.

