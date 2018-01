ESPECIAL CRUZEIROS - MSC Preziosa

Para quem quer mostrar seu talento na cozinha, o MSC MasterChef At Sea é a oportunidade de participar do famoso reality culinário. A competição – disponível nos navios da MSC na temporada – vai reunir duplas para preparar um prato com ingredientes da caixa misteriosa. As criações serão julgadas pelo chef executivo da MSC Cruzeiros, que levará em conta critérios como apresentação, sabor e originalidade. Além do título de MasterChef, que será entregue a bordo, os ganhadores participam de um sorteio anual que dá direito a dois prêmios especiais.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apreciadores de boa comida podem aproveitar ainda os restaurantes da rede Eataly em alto-mar: Eataly e Ristorante Italia, que exigem pagamento à parte. Ao todo, o transatlântico tem oito restaurantes – um deles à disposição apenas dos hóspedes da área vip MSC Yacht Club, com serviço de bebidas all-inclusive e mordomo.

Pensando em quem não dispensa cuidados com o físico, a MSC lança a Experiência Wellness, em parceria com a Technogym, oferecida nas embarcações da armadora no Brasil. O programa de treinos inclui de exercícios específicos à atenção com a alimentação. Um mapa científico do viajante será elaborado no ato de sua reserva. Os resultados vão definir o plano que será cumprido durante a viagem, com check-up médico a bordo e acompanhamento de um master trainer.

Em sua quarta vez no Brasil, o maior navio da temporada – com 1.751 cabines para até 4.345 passageiros – alterna roteiros de seis a oito noites para o Nordeste com minicruzeiros de três a quatro noites pelo Sudeste e pelo Sul, com escala inédita em Balneário Camboriú (SC). Todas as saídas são de Santos.

A infraestrutura inclui cinco piscinas (uma no MSC Yacht Club), 12 jacuzzis, tobogã de 120 metros que se projeta sobre o mar, simulador de Fórmula 1, cinema 4D e 15 bares e lounges.

Lego e outros brinquedos divertem a criançada no espaço totalmente dedicado a elas no navio. Monitores treinados animam a meninada durante a viagem.

Feriados. Com saída em 29 de dezembro, o navio pernoita em Copacabana para a queima de fogos do réveillon no Rio. Há escalas em Ilhabela (SP), Búzios (RJ), Salvador e Cabo Frio (RJ) – oito noites a R$ 4.099 (tarifa Super Bingo). No carnaval, o Preziosa parte em 10 de fevereiro rumo a Salvador, onde fica de segunda para terça. Ilhéus (BA) e Ilha Grande (RJ) também estão no trajeto da viagem de sete noites (R$ 2.439, na tarifa Super Bingo).

Travessia. A viagem de 18 noites para o Brasil sai por R$ 2.439 (tarifa Super Bingo) e tem início em Gênova, em 1º de dezembro. Da Itália, o Preziosa para na Espanha (Barcelona, Cádiz e Tenerife) e em Portugal (Lisboa e Funchal). Salvador é a primeira cidade brasileira visitada, seguida por Búzios (RJ), Rio e, finalmente, Santos. A volta começa em 8 de abril (20 noites; R$ 2.789, na tarifa Super Bingo). Sai de Santos e visita Salvador. Faz escalas na Espanha (Tenerife e Vigo), em Portugal (Lisboa e Ponta Delgada), na Inglaterra (Southampton/Londres), na França (Le Havre/Paris), na Bélgica (Zeembrigue/Bruges) e na Alemanha (Kiel).

Pacote mais em conta. Em 28 de novembro, deixa Santos para Ilha Grande/Angra dos Reis e Búzios (todas no Rio). Três noites saem a R$ 989 (tarifa Super Bingo).

ESTE NAVIO TERÁ: