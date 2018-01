ESPECIAL CRUZEIROS - Sovereign (Pullmantur)

Único navio na temporada brasileira que funciona no sistema de tudo incluído (comidas e bebidas; alcoólicas também), o Sovereign oferece minicruzeiros de quatro noites e, na época das festas de fim de ano, tem programadas saídas de sete noites.

O transatlântico da Pullmantur tem 1.162 cabines e capacidade para até 2.733 passageiros, que têm à disposição duas piscinas externas, duas jacuzzis, nove bares e cinco restaurantes. O lazer inclui ainda discoteca, salão de jogos, espaço kids, parede de escalada e teatro. Aos que desejam cuidar do corpo, o navio oferece spa e salão de beleza.

Feriados. No réveillon, o roteiro de sete noites do navio inclui parada para ver a queima de fogos de Copacabana, no Rio — na CVC, custa R$ 2.965,81. Com embarque em Santos em 29 de dezembro, o cruzeiro passa ainda por Búzios (RJ) e Balneário Camboriú (SC). Essas escalas se repetem durante o feriado de carnaval no navio, com uma noite a menos de duração e parada no Rio de Janeiro. O roteiro na folia (R$ 2.380,63, à venda na CVC) prevê partida em 10 de fevereiro do porto paulista.

Travessia. A viagem transatlântica pode ser realizada nos dois sentidos: da Europa para o Brasil, com 12 noites e saída em 27 de novembro de Cádiz (Espanha); e no retorno, com 14 noites e partida em 12 de março de Salvador. Nesse trajeto de volta, até Barcelona (Espanha), a viagem sai por R$ 2.915,94 na CVC – escalas no Recife e na espanhola Tenerife. Para a travessia de vinda para o Brasil, a CVC oferece embarque em Lisboa, em 28 de novembro: até o Recife, com passagens por Lanzarote e Tenerife (ambas na Espanha), a viagem custa R$ 1.236,86 na operadora.

Pacote mais em conta. A viagem de quatro noites, com partida em 13 de janeiro, custa R$ 1.659,13, à venda na CVC. A embarcação sai de Santos e faz escalas no Rio de Janeiro e Búzios, no litoral fluminense.

