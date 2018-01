Novo porto no sul, mais minicruzeiros e leve aumento na capacidade total de passageiros: essa é a cara da temporada 2017/2018 de cruzeiros no Brasil. O número de navios é o mesmo do verão passado, seis transatlânticos, mas a soma de leitos aumentou de 381.694 para 427 mil. Também subiu a quantidade de roteiros, para 121 (em 2016/2017, foram 108).

Os números com pequeno crescimento, a nova escala e os minicruzeiros a mais levam o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Abremar), Marco Ferraz, a acreditar numa possibilidade de retomada da temporada de cruzeiros nacional, que chegou a ter 20 embarcações em 2010/2011 e, depois disso, só escolheu. “Acho que o caminho é esse. A gente chegou ao fundo do poço no ano passado. Agora tende a melhorar”, afirma Ferraz. “As companhias veem alguns sinais de melhora, de aumento de cruzeiristas, então fazem esse movimento (de aumentar o número de leitos).”

Essa iniciativa é liderada pela MSC Cruzeiros, dona da metade dos navios em águas brasileiras, entre eles, o maior da temporada e primeiro a chegar ao País: o MSC Preziosa atraca em Salvador em 15 de novembro. Também traz um transatlântico dedicado a embarques só do Rio de Janeiro, o MSC Musica.

“Esperamos embarcar 200 mil passageiros na próxima temporada”, diz o diretor-geral da MSC Cruzeiros para o Brasil, Adrian Ursilli. “O Brasil faz parte da estratégia mundial da MSC. Estudos indicam um potencial de crescimento enorme. A penetração dos cruzeiros aqui ainda é muito baixa, nem 1%.”

Tipos de roteiros. O Preziosa e o Musica têm entre suas saídas minicruzeiros, assim como o Costa Favolosa e o Sovereign, da Pullmantur. Ao todo, há 45 viagens curtas na temporada.

Os 76 roteiros restantes são mais longos (em média sete noites) e se dividem entre partidas para o Nordeste (indo até Salvador) e para nossos vizinhos da América do Sul (Argentina e Uruguai). O Costa Fascinosa e o MSC Magnifica estão dedicados a fazer viagens pela Bacia do Prata. Para aqueles que querem embarcar numa viagem transatlântica, os seis navios da temporada têm travessia à venda.

O Sovereign é a única embarcação da temporada com sistema all-inclusive na tarifa. Os navios da Pullmantur já foram fretadas pela CVC em alguns anos, mas desta vez o Sovereign não é de venda exclusiva da empresa. A CVC tem pacotes para as várias companhias da temporada. Como as armadoras não têm lojas físicas no Brasil, as operadoras são importantes parceiras de venda – em 2016/2017, por exemplo, a CVC embarcou 110 mil passageiros no Brasil.

Novas escalas. A grande novidade entre os portos é a catarinense Balneário Camboriú, cidade visitada em 20 escalas, por embarcações das três companhias que trazem navios para o Brasil. “Vai ser um destino muito forte na temporada, tende a ser um dos mais disputados pelas empresas”, aposta o presidente da Clia Abremar. “É perto para ir ao Beto Carrero World e a Blumenau e tem muito a fazer na praia mesmo, de locação de bicicleta ao parque Unipraias.”

Entre os portos visitados pelos transatlânticos também se destaca Cabo Frio, com nove escalas, segundo a Clia Abremar — a cidade no litoral norte do Rio já tinha sido ponto de parada em uma viagem da Pullmantur em 2016/2017.

A Clia Abremar estuda ampliar as escalas ainda mais para 2018/2019. São cogitadas Florianópolis, Vitória e a baiana Itaparica. “Queremos fazer operação-teste nelas o quanto antes.”

*Todos os preços encontrados neste especial são os valores mais em conta por pessoa em cabine dupla, informados pelas empresas