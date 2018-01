Especial de férias: na Argentina, Bariloche é só parte da história

Clássico destino de neve entre os brasileiros, a Argentina está quase sempre associada a Bariloche e sua estação, Catedral. O país, no entanto, conta com oito centros de esqui, até no extremo sul do continente. Conheça destaques e novidades de estações do país vizinho:

Catedral. É a estação de Bariloche, distante apenas 19 quilômetros. Localizada dentro do Parque Nacional Nahuel Huapi, oferece vistas incríveis da região. Passando por um processo de reestruturação, Catedral está cheia de novidades. Melhorou as pistas e o embarque em meios de elevação. O Parque de Nieve, na base, dedicado à brincadeira em familia ou entre amigos, está com novas áreas para principiantes, pista de boias e parquinho infantil. Ainda na base, há uma área aberta ao público, sem custo, com leve inclinação para praticar esqui ou snowboard. Na parte alta da montanha, no setor La Hoyita, três pistas prometem fazer a alegria de quem busca diversão: uma para boias de neve, outra de trenós e a terceira para uma espécie de bicicleta sobre tábua para deslizar com velocidade sobre o gelo. Para quem quer apenas estar na neve, a estação dispõe de três passeios temáticos - entre eles, o Tour Naturaleza, com raquetes de neve. Catedral conta com 60 pistas, 40 meios de elevação, cerca de 20 pontos para alimentação e 12 canhões para produzir neve. Site: catedralaltapatagonia.com.

Cerro Bayo. O meio de elevação para seis pessoas agora leva até o topo. Com isso, a estação abre pistas nos níveis intermediário e difícil. Com três esteiras (magic carpets), aumentou a capacidade de transporte de 400 para 1,3 mil pessoas por hora. Possui 25 pistas, kids club e a maior descida ininterrupta se estende por seis quilômetros. A área para principiantes está a 1.500 metros de altitude, e não na base. Cerro Bayo é a estação argentina mais próxima de uma cidade - a 15 minutos de Villa La Angostura. Cercado por bosques, oferece uma bela vista do Lago Nahuel Huapi. No pico da montanha, o novo restaurante El Capricho serve pratos regionais diante de uma bonita panorâmica. Villa La Angostura fica a 45 minutos do aeroporto de Bariloche. Site: cerrobayo.com.ar.

Cerro Castor. A temporada vai até meados de outubro. Neste ano, o centro ganha uma escolinha infantil e outro restaurante, chegando a oito. Há cerca de 30 pistas e trajetos de conexão. Em 12 de setembro, Cerro Castor será sede do Interski 2015, encontro internacional de instrutores de esqui. É a primeira vez que um país da América do Sul recebe o evento. A estação fica a 26 quilômetros de Ushuaia, destino dos voos para a região. No fim de 2014, o Arakur Ushuaia Resort & Spa foi aberto em meio à Reserva Natural Cerro Alarkén. Membro Virtuoso e da associação The Leading Hotels of the World, oferece 131 apartamentos e visão panorâmica do Canal de Beagle, na Tierra del Fuego. Durante a temporada, tem traslados para a estação de esqui. Site: cerrocastor.com.

Chapelco. Inaugura um meio de elevação quádruplo, para se somar aos 11 existentes, e ampliar a área esquiável. Chapelco possui 25 pistas e está localizada em San Martín de los Andes, cidade a duas horas de voo de Buenos Aires. Entre as atividades extras oferecidas estão o esqui nórdico, a caminhada na neve com raquete e o passeio em moto de neve. Site: chapelco.com.

Las Leñas. Quem entende de neve podem descer por um trajeto radical que emenda pistas, numa extensão total de 7.050 metros. Preferida pelos experts, a estação também possui opções para principiantes. Conta com 30 pistas de diferentes graus de dificuldade. Os caminhos se dividem e se interligam, riscando na montanha muitas possibilidades de percurso. Para esta temporada, Las Leñas ganha mais canhões de neve: agora são 34 no total. Na programação noturna, campeonatos de pôquer animam o cassino do Hotel Piscis. A cidade mais próxima com aeroporto é Malargue, na província de Mendoza, mas as operadoras brasileiras especializadas em esqui oferecem pacotes com fretamento para Las Leñas. Site: laslenas.com.

