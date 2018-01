Especial de férias: spa, vinho e esqui no Chile

De junho a outubro, os brasileiros encontram seu playground na neve da América do Sul, em estações na Argentina e no Chile. Há pistas de diferentes graus de dificuldade, e mesmo quem não sabe deslizar sobre esquis ou sobre a prancha de snowboard aproveita a mordomia e se diverte. As estações chilenas, além de atividades na neve, combinam gastronomia, spa e movimentada programação. Saiba mais sobre elas:

Corralco. Com a inauguração do Valle Corralco Hotel & Spa em 2013, a estação chilena entrou para a rota na neve dos viajantes brasileiros. Antes, atendia principalmente os turistas regionais por causa da falta de opção para hospedagem. Com 26 pistas, o centro de esqui está instalado na Reserva Nacional Malalcahuello, a aproximadamente uma hora e meia de carro de Temuco, cidade aonde chegam os voos. Site: corralco.com.

Huilo Huilo. Quem visita a Reserva Biológica Huilo Huilo pode conhecer o centro Bosque Nevado. Indicado especialmente para principiantes, ele oferece esqui, snowboard, caminhadas com raquete e passeios em motos de neve, entre outras atividades. O trajeto do Portal Huilo Huilo até o centro de esqui leva cerca de uma hora. Site: huilohuilo.com.

Portillo. A novidade é o programa all inclusive, disponível de 4 a 31 de julho em pacotes com sete noites, equipamentos de esqui ou snowboard e kids club para crianças de 4 a 7 anos. A estação lança também pacotes de três e quatro noites - até 2014 eram no mínimo sete noites. As semanas temáticas seguem neste ano. Com shows de mágica e aulas de dança, as Family Weeks ocorrem entre 4 de julho e 1º de agosto. Na sequência, a 14ª Semana do Vinho (até 8 de agosto) inclui degustações de rótulos da Concha y Toro e de outros. Enófilos podem fazer perguntas a enólogos de vinícolas como a Matetic, na Wine Fest, de 22 a 29 de agosto. Na semana anterior, festas animam a Friends Week. O esqui é o forte na estação, a cerca de 165 quilômetros de Santiago, mas as 34 pistas também estão abertas ao snowboard. Site: skiportillo.com.

Pucón. As pistas da estação descem pela encosta do Vulcão Villarrica - ao todo, são 20 para esqui ou snowboard. O centro está localizado a 20 minutos de carro da cidade de Pucón. Site: www.skipucon.cl.

Termas de Chillán. O relaxamento é certo na piscina de água termal cercada por gelo e nos tratamentos do spa. Em julho, a estação passa a ter semanas temáticas de vinho com degustações e preços especiais. Chillán tem 28 pistas - entre elas, a maior do Chile, com 14 quilômetros de comprimento. As crianças adoram o passeio em trenó puxado por cães. Os hóspedes podem optar ainda por esqui nórdico (no meio de bosques) e pela caminhada na neve com raquetes - ambos com novas rotas. A cidade mais próxima com aeroporto é Concepción, a duas horas e meia de carro da estação. Site: termaschillan.cl.

Valle Nevado. Coladinha a Santiago, a apenas 60 quilômetros, a estação oferece a opção de ski day, para casos de bate-volta. Para os que querem passar dias na neve, o complexo possui três hotéis (entre eles, um cinco-estrelas), seis restaurantes, dez bares e spa. Com 42 pistas, recebe um público de várias faixas etárias e diversos níveis de habilidade. Dispõe tanto de um espaço para crianças de 3 a 9 anos aprenderem a esquiar (o Riglet Park) quanto o radical Snowpark The Gap, para experientes fãs do freestyle. O Snow Fun Fest - que reúne o Campeonato Brasileiro de Ski e Snowboard Amador, a Stream Race e o Snow Kids - garante agito de 18 a 23 de julho. Nesta temporada, a surfista brasileira Maya Gabeira é a embaixadora da estação. Ela aprende snowboard lá de 8 a 15 de julho. Site: vallenevado.com.

