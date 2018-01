Especialista em porco O nome significa "O Porco de Peste" e resume bem as atrações deste animado bar, situado na parte da cidade conhecida como Peste. Tamas Berznay, que fundou o restaurante, trabalhou uma temporada como chef pessoal do presidente húngaro e, antes disso, comandou a cozinha do Karpatia, um desses excelentes restaurantes de Budapeste com tetos dourados e serenatas ciganas. Mas no Pesti Disznó a aposta de Berznay foi fazer uma culinária animada, num ambiente mais agitado - características que foram preservadas por seu sucessor, Gyula Molnar. O Pesti Diszno é uma espécie de Momofuku (aclamada rede de David Chang) húngaro: barulhento e moderno, com pratos surpreendentemente bons e muita carne suína.