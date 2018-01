Esperamos que você goste do show. É maravilhoso

Durante os primeiros anos de carreira de John, Paul, George e Ringo, a banda fez cerca de 300 apresentações no local que, meio século depois, continua sendo uma das principais casas de shows de Liverpool.

Virou, como é de se esperar, ponto de parada obrigatório para os fãs. E, hoje, as paredes do local exibem recados deixados ali por gente do mundo todo.

O palco debaixo dos arcos de tijolos expostos é a imagem que a maioria das pessoas associa ao início da banda e é ali que muitos outros grupos se apresentam ainda hoje - todos os dias é possível ver ao menos um show ao vivo, dos quais muitos músicos acabam não resistindo à tentação de fazer covers dos Beatles.

No site cavernclub.org é possível acompanhar a programação de shows no local e ainda contratar passeios temáticos. Um deles é o Magical Mystery Tour (leia na página 10), feito a bordo de um ônibus colorido que percorre a Liverpool onde a banda se formou. O tour dura 2 horas e custa 15,95 libras (R$ 56). / R.M.