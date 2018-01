Espetáculo das jubartes em alto-mar

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fora do período mais procurado pelos viajantes que estão em busca de mar e sol, visitantes de peso chegam no litoral de Cumuruxatiba. Não é à toa que a região é conhecida como Costa das Baleias: entre julho e outubro, as jubartes invadem a região e promovem espetáculos inesquecíveis no mar.

Nessa época, as gigantes saem das águas geladas do polo sul para acasalar e dar à luz seus filhotes. Antes de sair para os passeios, nenhum guia vai garantir que elas serão avistadas, mas acredite: você não voltará para casa sem ver ao menos um desses animais.

Os filhotes são os mais curiosos e gostam de se aproximar dos barcos. Os adultos, que chegam a medir 16 metros e pesar 40 toneladas, adoram se exibir. Jorram água pelo respiradouro, mostram o dorso, deixam a ponta de suas caudas para fora d’água, um convite para as fotos. Mas é bom você ser rápido, para não perder a cena.

Só para prevenir. O passeio dura cerca de três horas em mar aberto. Se você é daqueles que não se sente lá muito bem em barcos, é melhor não arriscar. Tome um remédio contra enjoo 40 minutos antes de embarcar – não espere ter os sintomas, senão o remédio não fará efeito. Assim, você poderá aproveitar tudo com bastante tranquilidade.