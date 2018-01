Esqueça os estereótipos. O destino certo é aquele dos seus sonhos Ok, você decidiu que vai mesmo partir para um voo solo. Como escolher o destino? Para uma primeira vez, considere viajar por poucos dias e para um lugar mais fácil, para testar-se em sua própria companhia. Paraty, no litoral sul do Estado do Rio, é perfeita: tem praia, paisagens lindas, centrinho histórico de cair o queixo, compras, gastronomia, um calendário de eventos bacanas que se estende pelo ano todo... Site oficial: pmparaty.rj.gov.br.