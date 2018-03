Esquenta Copa: Fatos e curiosidades sobre o jogo entre Brasil e Rússia

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estamos contando os dias para a Copa do Mundo 2018. Nesta sexta (23), às 13h, temos a chance daquele aperitivo, quase um teaser do que esperar do Mundial. O Brasil enfrenta a Rússia no estádio Luzhniki, em Moscou, em um amistoso de preparação. O jogo será transmitido ao vivo pela Rede Globo e pelo SporTV. Mas, por aqui, a torcida vai em forma de curiosidades: você sabe quantas vezes os times se encontraram em campo? Você conhece o estádio? E o que fazer nas redondezas? Por acaso sabe qual foi a primeira vez que o Estadão falou sobre o local? As respostas estão aqui: