Estação de flores e música A primavera se aproxima do Hemisfério Norte e, com ela, chegam os festivais que prometem embalar multidões. Quem tem viagem marcada para Toronto já pode reservar ingresso para o Canadian Music Fest (canadianmusicfest.com), que começa hoje e vai até dia 24. Serão mais de mil artistas em 60 palcos, ao longo de seis noites. No line-up, banda locais e famosinhos como Rihanna, The Metric e Nick Cave.