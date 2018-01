Estadão e Moms Panel promovem tira-dúvidas de viagem para a Disney

Entra ano, sai ano e o sonho de grande parte das crianças - e de muitos adultos também - continua sendo ir a Disney. Mas, principalmente para quem nunca foi, programar a visita aos seus parques temáticos costuma ser motivo para muitas dúvidas. Onde ficar, o que comer, como se transportar, a quais lugares ir com crianças, onde comprar ingressos... São inúmeros detalhes, e pensar em tudo ajuda a aproveitar ao máximo a sonhada viagem.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde o fim do ano passado, duas brasileiras podem ajudar: a carioca Camila e a capixaba Gina, experts quando o assunto é Disney, foram selecionas como voluntárias em um programa online da Disney chamado Mom's Panel. A tradução é literal: Painel da Mamãe. Nele, mães, pais, avós que conhecem o local como a palma da mão respondem às dúvidas de quem quer viajar para o destino nos Estados Unidos. No ar desde 2008, é a primeira vez que o serviço conta pessoas respondendo em português.

Na próxima terça-feira, 19, entre 15 e 16 horas, as duas mamães brasileiras vão responder às dúvidas dos leitores do Viagem em tempo real, pelo Twitter. Participar é bem fácil: basta acessar sua conta e mandar a pergunta usando a hashtag #dicasDisney. Não precisa ser seguidor do @estadaoviagem - mas ficaremos bem felizes se você entrar para o nosso time, claro. Participe!