Estilo para vestir e passar a noite

Reserve seu quarto de hotel pelo tamanho que lhe cai melhor. Como na numeração de uma calça jeans, S indica pequeno (ou melhor, econômico). M quer dizer básico. L serve aos espaçosos e XL, aos que querem muito conforto e podem pagar por ele. É assim que os visitantes escolhem uma suíte no estabelecimento que é uma parceria da Levi's com a rede alemã 25h Hotel Company.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tamanho: no check-in, escolha entre os quartos S, M, L e XL

Aberto em outubro do ano passado, em Frankfurt, o hotel foi idealizado para reproduzir os conceitos da marca. O recurso - investir em hotelaria para reforçar a posição de uma grife no mercado - já havia sido adotado anteriormente por várias empresas do setor de luxo (leia mais no quadro ao lado). Mas, mesmo sem ser algo inédito, garante uma inegável dose de publicidade.

No caso do hotel da Levi's, os artigos de decoração foram escolhidos para lembrar a participação da marca nos movimentos culturais dos Estados Unidos e mostrar a história da grife ao longo do século 20. Já o design das áreas comuns serve para enfatizar as principais características da grife. O jeans, é claro, está presente em quase todos os ambientes.

Nas suítes, televisão de tela plana e livre acesso à internet. O 25h Hotel Company tem ainda bar com produtos orgânicos, estúdio de música equipado e lounge no topo do prédio. As diárias custam a partir de 100 (R$ 295). Preço para os mais magrinhos, tamanho S.

25h Hotel Company: www.25hours-hotels.com