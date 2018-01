Estilos variados Mulheres em vestidinhos pretos indefectíveis e homens de camisas desabotoadas circulam pelo B. Pub (na foto; 22, Rue Mace), cujo ambiente evoca o neoclássico, com grandes colunas pintadas. Algumas vezes você verá o balcão em chamas, mas não se assuste: é apenas um truque dos bartenders. Repetido todas as vezes que alguém pede uma garrafa de champanhe ( 110 no caso da Möet & Chandon), que chega em um balde com gelo brilhante e faíscas. Dali, continue o agito na überbadalada Le Baoli - Jude Law, Beyoncé, Snoop Dogg e o príncipe Albert de Mônaco são apenas uma fração do jet set global que frequenta o espaço. Se a garrafa Matusalém de Dom Pérignon (6 litros, 25 mil) parecer exagerada, peça o mojito de champanhe ( 30).