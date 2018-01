Estocolmo do topo do Ericsson Globe O maior edifício esférico do mundo não é atração turística apenas no visual. Desde a semana passada, quem visita Estocolmo, na Suécia, pode subir ao topo do Ericsson Globe por recém-inaugurados bondinhos. Em 20 minutos os passageiros alcançam seus 85 metros de altura e ganham uma vista privilegiada da cidade. Não há motivos para ter medo: toda a estrutura do prédio foi reforçada para suportar os trilhos e os carrinhos, que, juntos, pesam 42 toneladas. Se quiser, conheça também o interior do prédio, palco de shows e de disputados jogos de hóquei. O passeio custa 120 coroas suecas (R$ 30) e há seis saídas por hora, cada bondinho levando até 16 pessoas por vez. Saiba mais no www.globearenas.se.