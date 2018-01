Estratégias para conhecer a Toscana

Monte base em Florença, que tem a melhor malha ferroviária. Siena está a 1h30, Pisa a 1h, Luca a 1h20, San Gimignano a 1h30 (1h a Poggibonsi, mais 20 minutos de ônibus), Cortona a 1h20.

De carro

O mais prático e pitoresco é ficar num hotel de "agriturismo" entre Florença e Siena (em Colle di Val d''Elsa, por exemplo) e percorrer uma rota circular por dia, indo por vicinais e voltando pela autoestrada.

Mista

Hospede-se em Florença, faça de trem as cidades servidas por trilhos e invista no aluguel de um carro por dois dias: passeie pelas estradinhas do Chianti em um e, no outro, vá até Montalcino e Montepulciano.

Quanto tempo

Uma semana é o tempo mínimo ideal para dar a Toscana por visitada. Para fazer somente os cartões-postais da região (Florença, Siena, Pisa, San Gimignano), você vai precisar de três dias inteiros. E fique logo sabendo que eles serão supercorridos.