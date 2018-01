Estreante na temporada traz inovações

Piscina de borda infinita e outros luxos no estreante da temporada

Não só o navio é novo, no Brasil e no mundo. O que ele traz para a próxima temporada também inova. Inaugurado em março, o MSC Preziosa possui piscina de borda infinita, restaurante com cardápio em iPad e pratos da cozinha molecular e dois restaurantes da famosa rede Eataly.

Principal estreante no próximo verão - o outro é o MSC Poesia -, o Preziosa é o maior navio da temporada, com 333,3 metros de comprimento e 37,92 metros de largura. Suas 1.751 cabines acomodam até 4.345 hóspedes. Nos 18 deques (13 dedicados aos hóspedes), há 25 elevadores, cinco restaurantes, 20 bares e lounges, teatro para até 1.600 pessoas, discoteca, cinco piscinas (uma com teto retrátil) e 12 hidromassagens.

Um dos destaques do navio é a gastronomia. Além dos restaurantes com as refeições incluídas nos pacotes, o transatlântico oferece dois da rede Eataly, um para 80 pessoas e outro para 24. Presente na Itália, nos Estados Unidos e no Japão, a marca deve chegar a São Paulo em 2015. A bordo do MSC Preziosa há ainda um empório para a compra de produtos italianos, como azeites, massas e molhos.

No Galaxy Lounge, também pago à parte, a modernidade começa no cardápio, apresentado num iPad, e segue à mesa, com pratos da cozinha molecular.

Na parte de lazer, os viajantes contam ainda com simulador de F1, boliche, squash, quadra poliesportiva e pista de jogging. A criançada se diverte na Doremi Land, uma área interna, e no Castelo Doremi, um espaço com piscinas, queda d'água e escorregadores.

Para quem curte relaxar a bordo, o navio tem uma unidade do MSC Aurea SPA. Destacam-se tratamentos com propriedades de minerais preciosos e produtos da marca japonesa Shu Uemura. Os homens podem se cuidar na barbearia vintage.

Luxo. O MSC Preziosa pertence à mais luxuosa classe da companhia - é da família do Fantasia, que esteve aqui no verão passado, do Divina e do Splendida. O átrio já deixa isso claro na escadaria de degraus enfeitados por cristais Swarovski.

Como suas irmãs, a embarcação possui o MSC Yacht Club, espécie de primeira-classe. São 69 suítes com acesso privativo, além de lounge, solário e piscina exclusivos. Os mimos incluem menu de travesseiro, banheiros com hidromassagem e videogame Wii na cabine. Concierge e mordomo estão à disposição 24 horas para ajudar no check-in e no check-out, desfazer as malas, reservar mesas em restaurantes e até servir um chá da tarde ao estilo inglês.

O MSC Preziosa chega a Santos, em São Paulo, em 26 de novembro. O roteiro mais barato custa US$ 730,15 - o preço foi levantado em agosto e pode mudar. Com seis noites, tem saída de Santos em 13 de dezembro e faz escalas em Salvador e Búzios e Ilha Grande/Angra dos Reis (Rio de Janeiro). / NATHALIA MOLINA, ESPECIAL PARA O ESTADO