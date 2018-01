Estreias renovam encanto de Orlando

Aberto o embarque ao mundo dos sonhos e do friozinho na barriga. Se você está nesta chamada para Orlando, na Flórida, é hora de preparar o roteiro. Há várias as novidades. Confira as principais:

Magic Kingdom

A nova Fantasyland traz a vila de A Bela e A Fera, uma aventura submarina com Ariel, de A Pequena Sereia, a montanha-russa do Pateta e o brinquedo do Dumbo. No Princess Fairytale Hall, se dá o encontro das princesas Disney, para fotos e momentos de puro encanto. Em 2014, será aberta a montanha-russa dos Sete Anões. Dica: chegue cedo se quiser almoçar no restaurante Be Our Guest ou tente reservar pelo site.

SeaWorld

A nova atração se chama "Antarctica: Empire of the Penguin", uma emocionante viagem ao continente gelado. Dica: De 22 de junho a 11 de agosto, o parque fica aberto até as 22 horas.

Busch Gardens

Em 2013, apresenta ao público três filhotes de tigres Malaios, uma espécie em extinção. Outra novidade é o musical com personagens do filme Madagascar. Dica: o serviço de transporte entre Orlando e Tampa é gratuito na compra do ingresso antecipado.

Discovery Cove

A nova atração atende por Freshwater Oasis, em que os visitantes avançam em meio a uma floresta tropical e nadam em águas cristalinas. Dica: o preço do ingresso ao parque inclui acesso ao SeaWorld e ao Aquatica.

Universal Studios

A atração Transformers: The Ride 3D entra em cartaz em 20 de junho. Dica: o parque oferece duas novas experiências gastronômicas, o Superstar Character Breakfast e o Cinematic Spectacular Dining Experience.

Island's of Adventure

Em 2014, os fãs de Harry Potter poderão circular a bordo do Hogwarts Express. Dica: hospedar-se em um dos hotéis parceiros da Universal garante acesso aos brinquedos sem muita fila.

Epcot Center

A nova versão do Test Track Chevrolet permite aos participantes uma imersão no mundo automobilístico, da criação do carro ao teste de uso nas pistas. Dica: a boulangerie/pâtisserie Les Halles tem delícias francesas.

Animal Kingdom

Há um novo espaço destinado às zebras no Kilimanjaro Safaris. Para momentos mais eletrizantes, há Expedition Everest, Kali River Rapids e Primeval Whirl,

Hollywood Studios

A Lenda do Capitão Jack Sparrow é a nova atração, inspirada na saga Piratas do Caribe, em que aspirantes a piratas têm de enfrentar os perigos de uma vida em alto-mar enquanto vivenciam cenas dos quatro filmes.

Kennedy Space Center

O quartel-general da Nasa fica a menos de uma hora de Orlando e proporciona encontros com astronautas. Uma das novidades é o Space Shuttle Atlantis, que será inaugurada em 29 de junho. A outra é o Angry Birds Space Encounter, com uma série de atividades interativas.

Legoland

Inaugurado em 2011, fica a cerca de 45 minutos de Orlando. Em 3 de julho será inaugurada uma atração relacionada à série de TV Legends of Chima, exibida nos EUA. The Quest for CHI é a novidade mais esperada e envolve uma jornada aquática e interativa. E há ainda o SpeedorzTM Arena, onde os participantes montam seus brinquedos e competem em uma grande batalha.