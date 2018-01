EUA facilitam visto para brasileiros ainda este ano "Estou aqui porque quero os turistas aqui amanhã", disse na quinta-feira o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no Magic Kingdom, com o castelo da Cinderela ao fundo. No parque mais famoso da Flórida, Obama anunciou medidas para facilitar a concessão de vistos aos turistas brasileiros, chineses e indianos. O objetivo do governo americano é aumentar em 40% a capacidade de emissão de vistos nos consulados no Brasil e entrevistar pelo menos 80% dos candidatos até três semanas após a entrega dos documentos, ainda este ano. Para tanto, uma análise caso a caso poderá dispensar da entrevista quem solicita o primeiro visto (hoje, ela é obrigatória). Não haverá entrevista na renovação (a ida ao consulado continua necessária). Crianças e idosos podem ser dispensados da entrevista. Pedidos de visto devem ser feitos no site: visto-eua.com.br.