Europa, o continente das aulas de culinária

ANN MAH / THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Os seguintes programas, em diferentes partes da Europa - todos ministrados em inglês - focam em cozinhas regionais, com ingredientes das estações. Para que você leve para casa um pouco dos sabores de sua viagem.

Barcelona

cookandtaste.net

Abra o apetite num tour no La Boqueria, o famoso mercado da cidade, e então prepare você mesmo uma moderna refeição hispânica no curso Cook and Taste. O de duração de meio período engloba menu sazonal que inclui duas tapas, paella e uma sobremesa catalã. Você também terá dicas de como recriar pratos em casa com ingredientes da sua região. Custa R$ 180 - o passeio ao mercado sai por mais R$ 30.

Bolonha

internationalcookingschool.com

Neste mês começa a estação das trufas e um curso totalmente dedicado ao precioso fungo nesta escola de Bolonha. As aulas começam com três dias dedicados a aprender a manusear e cozinhar as trufas. Também inclui um tour a Piemonte, lar das trufas brancas, onde há uma demonstração comandada por um chef estrelado pelo Guia Michelin. Por R$ 7.452, com hospedagem e transporte na Itália.

Istambul

cookingalaturka.com

A culinária turca é tão variada e complexa quanto sua história. Situada atrás da Mesquita Azul, a pequena escola Cooking Alaturka oferece um curso regional totalmente mão na massa, que contempla os clássicos otomanos: menu com berinjela, lentilha e sopa de trigo, seguidos de folhas de uva recheadas com carne. Depois da aula, há degustação - acompanhada por uma merecida taça de vinho. Por R$ 150.

Londres

seafoodtraining.org

Situada em cima do Mercado de Billingsgate - que vende 35 mil toneladas de peixe por ano - a Billingsgate Seafood Training School é uma escola sem fins lucrativos que ensina a selecionar, limpar e cozinhar frutos do mar, com ênfase na pesca sustentável. O curso de um dia começa com a visita ao mercado de madrugada, segue na sala de aula e termina com almoço. Custa R$ 543.

Paris

lacuisineparis.com

Aspirantes a padeiro vão poder impressionar seus convidados após este curso prático de três horas, em que um pâtissier demonstra todo o processo de fabricação de um croissant. Inclui preparo e manipulação da massa folhada até o corte e o molde em meia lua. A manhã de aulas termina, é claro, com café e croissants saindo direto do forno, recheados com chocolate e amêndoas. Preço: R$ 225.

Roma

italyhotline.com

Na companhia de um chef italiano, faça um tour por lojas familiares e feiras livres da capital, como a Campo dei Fiori e Prati. Depois, a aula adentra a cozinha de um apartamento romano onde os alunos preparam (e provam) quatro pratos: antepasto, massa fresca, carne e sobremesa. Custa R$ 1.250 para duas pessoas e mais R$ 125 para cada adicional.

Shanagarry

cookingisfun.ie

No dia 12 de novembro, Philip Dennhardt, um reconhecido açougueiro alemão, estará no vilarejo da Irlanda dando suas melhores dicas sobre o preparo de embutidos, como presunto, salsicha e salame. O bate-papo será em uma grande fazenda orgânica, de onde saem as ervas e vegetais usados na aula. Preço: R$ 462.

Viena

www.cafe-residenz.at

Na padaria do Palácio Schoenbrunn fica a Café Residenz, atração principal do Apfel Strudel Show, quando funcionários amassam, enrolam e recheiam com maçãs os mais maravilhosos strudels diante do público. Ocorre diariamente das 10 às 17 horas. Já o workshop de 1 hora requer reservas e custa de R$ 23 a R$ 52.

Nottingham

schoolofartisanfood.org

O curso passa por cada etapa do processo de fabricação da cidra, desde a escolha do suco de maçã até a fermentação no barril. Depois, há uma variedade de dicas para a produção caseira e engarrafamento - e o aluno ainda sai de lá com um barril de cinco litros para curtir a fermentação em casa. Custo: R$ 270.