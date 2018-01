Everest visto de frente A experiência. Estive duas vezes no Himalaia e, no intervalo de seis anos entre as viagens, pensei todos os dias naquele lugar. Na primeira vez fui até a montanha Kalapatthar, com cerca de 5.500 metros de altitude. Dali enxerga-se o Monte Everest de frente - por isso, muitos dizem que a vista é mais bonita que no próprio acampamento base. São 12 dias de caminhada, oito deles para subir. A trilha exige mais preparo mental que físico: é preciso determinação para não desistir. Caminha-se cerca de 6 horas por dia e o trajeto vai ficando mais difícil à medida que a altitude aumenta. Mas era um sonho estar lá, cercada pelas montanhas mais altas do mundo.