Exclusividade em alto-mar

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cruzar os mares a bordo de um iate, com uma tripulação inteiramente ao seu dispor, não é algo possível apenas em obras de ficção como O Marinheiro de Gibraltar, de Marguerite Duras. Ou privilégio de quem possui um barco.

Operadoras brasileiras são capazes de ajudá-lo a realizar o sonho de um cruzeiro particular: você pode escolher do destino de partida ao cardápio gourmet, em iates que se assemelham a luxuosos hotéis flutuantes. Tal exclusividade tem lá seu preço - e ele não costuma ser baixo.

O início da jornada pode ser na Croácia, na África do Sul, na Turquia ou no Mediterrâneo. A operadora se encarrega de levar o barco até lá. Durante o verão brasileiro, a Regatta Charter, por exemplo, vai alugar sua frota no Caribe. São três tipos de embarcações: veleiros, catamarãs e iates a motor. Um dos mais confortáveis, o iate australiano Yacht La Dea, conta com cinco suítes e tem capacidade para levar 11 pessoas, além da tripulação.

Entre as mordomias, jacuzzi no deque, TV a cabo, um jet ski, dois caiaques, esqui aquático e wakeboard. Mas o melhor é que sua viagem será totalmente personalizada antes da partida, do roteiro às escalas, da comida à carta de vinhos. Alugar o iate custa a partir de US$ 93.600 por semana, com tudo incluído, menos as gorjetas.

Já a Tereza Ferrari, dedicada a viagens de luxo, oferece barcos em costas deslumbrantes, como a do Mediterrâneo. Apesar do inverno no Hemisfério Norte nos próximos meses, é possível fazer uma travessia em águas um pouco mais quentes, seja na Turquia ou Grécia.

Onassis. O trajeto é feito a bordo de um barco mais do que especial: o iate que pertenceu ao bilionário grego Aristóteles Onassis. Batizada como Christina O., em homenagem à filha dele, a glamourosa embarcação está entre os maiores catamarãs do mundo, com 100 metros de comprimento e 18 cabines. E pode transportar até 36 pessoas.

"É mais do que um iate de luxo. Trata-se de um lugar onde se reúnem a história e a lenda de navegar pelos mares em uma propriedade flutuante de cinco-estrelas", justifica Tereza Ferrari, diretora da empresa. O preço? Cerca de 450 mil por semana, sem contar as despesas extras com alimentação e taxas. Há outras opções bem mais em conta, como um barco de duas cabines, capaz de receber até quatro pessoas, por 3.500 ao dia.

Já a Queensberry representa no Brasil os barcos exclusivos da The Moorings, em destinos como Tailândia, América do Norte, Polinésia Francesa e Nova Zelândia. Os preços são sob consulta. Para quem pode custear tal exclusividade, a experiência promete.

Vale a viagem

Destinos cobiçados como a Polinésia Francesa e o Alasca estão na rota dos cruzeiros de alto luxo. Nessas embarcações, a palavra glamour ganha pleno sentido. Estamos falando em ambientes requintados, com poucas e espaçosas cabines e serviço exclusivo. Os hóspedes também têm mais liberdade para aproveitar as escalas e para escolher o horário de fazer as refeições. Confira algumas das principais companhias.

1 Paul Gauguin Luxury Cruises

Assim como o pintor-viajante, a companhia navega entre Taiti e Ilhas Marquesas - com ambientes inspirados nas obras de Gauguin. As cabines têm até 55 metros quadrados, com hidromassagem. Site: pgcruises.com ou na Be Happy.

2 Silversea

Os navios são menores e chegam a locais onde outros não conseguem aportar. O maior da frota comporta 540 hóspedes. Luxo, liberdade para participar ou não dos eventos e serviço primoroso marcam as viagens a vários continentes.

3 Cunard

A rainha Elizabeth participou de cerimônias a bordo. O navio que a homenageia tem ambientes inspirados nos anos 1930 e 1940, e imagens da monarca. A frota é uma das mais glamourosas do mundo, com destinos variados e volta ao mundo.

4 Seabourn

Eleita a número 1 em cruzeiros de barcos pequenos na última Condé Nast, oferece iates luxuosos para até 450 pessoas, que navegam por todos os continentes. O serviço é um destaque, assim como a gastronomia assinada por Charlie Palmer.

5 Celebrity Cruises

Alguns dos enormes navios têm até gramado no convés, além de obras de arte originais e mimos como chá da tarde servido na suíte. Os destinos são variados e incluem Galápagos, Havaí e Alasca.

6 SeaDream

Não há noites formais nos dois iates para 112 passageiros cada. Mas programas como cinema no convés e degustar champanhe e caviar na praia. Spas, jacuzzi e massagens completam o cardápio romântico.

De catamarã entre Parati e Angra dos Reis

Também há opções em nosso litoral. A Latitude Charter, por exemplo, oferece dois barcos que navegam por Parati, Angra dos Reis e Ilha Grande. O mais luxuoso é o catamarã francês Bahia 46, que comporta seis passageiros em quatro suítes. Entre as regalias, há uma grande rede a bordo para tomar sol e observar os golfinhos da costa. E um bote à disposição. Tudo é sob medida: o cliente escolhe se quer parar mais para fazer trilhas, curtir as praias ou velejar. Um chef acompanha os passageiros nos dois barcos. O aluguel custa R$ 3.850 por dia, incluindo serviços e refeições.

Veja também: