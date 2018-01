Existe outra cidade igual a Brejo do Cruz? Há um dito popular em Brejo do Cruz, a 300 quilômetros de João Pessoa, segundo o qual quem bebe de suas águas volta para matar as saudades. O cantor Zé Ramalho, que nasceu lá, criou outra forma de lembrar de sua cidade natal. Na canção homônima, ele canta, em ritmo de blues: "Eu não me lembro se existe uma cidade igual a Brejo do Cruz".