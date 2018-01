Explosões solares causam o fenômeno nos polos Retirada a poesia, a aurora boreal nada mais é que um fenômeno eletromagnético: o que se vê são partículas atômicas que foram expelidas em uma explosão solar ocorrida 18 horas antes de se tornarem visíveis na Terra. Quanto mais intensas as explosões (que a cada 11 ou 12 anos têm maior intensidade), maiores as auroras. Segundo a Nasa, estamos no auge deste ciclo.