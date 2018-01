Exposição fotográfica traça paralelo entre Minas Gerais e o mundo

Depois de viajar para 59 países diferentes - e fotografar cenas inusitadas do cotidiano das pessoas e da própria natureza -, o casal de jornalistas Glória Tupinambás e Renato Weil decidiu traçar um paralelo entre o que viu pelo mundo e o que está aqui pertinho, no Estado de Minas Gerais. Além da publicação, o resultado também se transformou na exposição "O Mundo em Minas", no Memorial Minas Gerais Vale; até 27 de setembro.

São mais de 150 fotos captadas pelos jornalistas ao longo de suas viagens, entre expedições e mochilões, fora e dentro do Brasil. A ideia de comparar cenários, folclores, ofícios e horizontes surgiu depois que um amigo em comum percebeu a semelhança entre uma rocha na Austrália e um paredão de pedras na Serra da Canastra, ambas registradas por Glória e Renato. Qual seria o elo que liga a vida mineira ao resto do mundo?

Separamos oito fotografias das centenas em exposição para você achar semelhanças e diferenças e, quem sabe, se inspirar para conhecer lugares novos e revisitar os velhos.