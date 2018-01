Mônaco

O Hotel Hermitage (foto) vai preparar uma atmosfera encantadora dedicada aos pequenos. Vai ter árvore de Natal no quarto das crianças, presente e encontro com o Papai Noel. O hotel será decorado com guirlandas e luzes, e haverá chá da tarde natalino no dia 24, com seleção de chocolates quentes. O jantar do dia 24 e o almoço do dia 25 serão preparados pelo chef Joël Garault, que tem uma estrela Michelin.

739 (R$ 2.325) a diária,

por dois quartos interligados

(para os pais e duas crianças

de até 12 anos); hotelhermitagemontecarlo.com

Islândia

Da Pisa Trekking, o pacote de 6 noites (saída em 21/12) pela Islândia inclui hospedagem na capital Reykjavik, que, todos os anos, passa mais de dois meses decorada para o Natal para que as luzes ajudem a clarear as ruas em um período do ano com poucas horas diárias de sol. Inclui passeios, jantar de Natal e aéreo interno.

US$ 2.230 (R$ 5.503) por

pessoa; pisa.tur.br

Hungria e Alemanha

Com embarque em Budapeste e desembarque em Nuremberg, o cruzeiro de Natal no barco AmaSonata inclui visitas aos típicos mercados natalinos da Europa nos portos, refeições acompanhadas de vinho e bicicletas para explorar as paradas. Com 11 noites (desde 17/12), incluindo 2 em Praga. Na Interpoint.

US$ 3.199 (R$ 7.894) por

pessoa, com refeições e

passeios; interpoint.com.br