Extravagâncias em Sun City

Sun City é um verdadeiro exagero. Em todos os sentidos. O complexo hoteleiro e de entretenimento, a duas horas de carro de Johannesburgo, tem hotéis luxuosos, como o The Palace of the Lost City, o autoproclamado único seis-estrelas do mundo, e vida noturna de dar inveja a Las Vegas.

O projeto do milionário Sol Kerzner está comemorando 30 anos. Se na década de 1970 fazia sucesso por ser o único local do país onde os jogos de azar eram legalizados, hoje Sun City é um fenômeno. Ocupa uma área de 250 mil metros quadrados, tem outros três hotéis de alto padrão e diversão dia e noite.

A atração mais conhecida é, sem dúvida, o extravagante The Palace of the Lost City. O hotel foi construído na cratera de um vulcão e tem a estrutura de um imenso palácio. São mais de 300 quartos e decoração ao melhor estilo africano: cadeiras com couro de zebra, abajures em forma de girafas, antílopes que soltam água pelos chifres. No lobby, destaque para a cúpula de 25 metros de altura, toda pintada.

O resto do complexo garante momentos de puro lazer. Praia artificial, campo de golfe, cassino e teatro... Basta ter muitos rands no bolso para dedicar horas e horas ao ócio.

Passear de balão, dar uma volta de quadriciclo e, de repente, trombar com alguns dos diversos animais que habitam o parque também são passeios que valem a pena. É possível, ainda, alimentar elefantes.

Pertinho do Sun City, o Pilanesberg National Park, reserva com 6 mil animais, é mais uma opção de diversão para quem gosta de safáris.

