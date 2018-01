Se nos últimos anos as fantasias da turma do Chaves já vinham em alta, após a morte de Roberto Bolaños a tendência se confirmou. “A maior procura para todas as idades tem sido pela turma do Chaves”, revela Elidiane Capistrano, gerente da loja Festas e Fantasias, na Ladeira Porto Geral, no centro de São Paulo. Para a criançada, personagens de séries de sucesso, como Monster High e Peppa Pig, devem ocupar ruas e salões. Os fofos Minions do longa Meu Malvado Favorito ainda estão na moda, assim como as Tartarugas Ninjas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após ano de eleição, máscaras de Dilma, Aécio Neves e Marina Silva devem bombar no mercado popular Saara (saarario.com.br), uma espécie de Rua 25 de Março dos cariocas. Assim como a máscara da presidente da Petrobrás, Graça Foster, que já está na forma, as mais divertidas são feitas de plástico pet reciclado e custam cerca de R$ 7.