Faça uma viagem mais segura A empresária Sinira Molina, de 53 anos, está bastante acostumada a viajar para o exterior - sempre com seguro-viagem. ''Como é obrigatório na Europa, eu contrato todas as vezes que viajo. Mas nunca pensei que um dia precisaria usá-lo.'' Durante uma viagem a Barcelona, na Espanha, Sinira teve uma crise de bronquite, doença inédita para ela. ''Cheguei a ter um princípio de parada respiratória.'' A empresária foi parar no hospital e não gastou nada. Países europeus integrantes do Tratado de Schengen - são 25, incluindo Espanha, Itália e França - exigem seguro com cobertura de até 30 mil. Mesmo quando o destino não pede, vale a pena investir no cartão: além de emergências médicas, quase todos cobrem extravio de bagagem e outros imprevistos do gênero. Há diversos tipos de pacotes e preços, além de específicos para jovens e idosos. Alguns só cobrem indenizações, enquanto outros garantem até dentista. Os preços variam, mas você pode pensar em algo como US$ 5 ao dia. Alguns cartões de crédito internacionais também oferecem o benefício. Decidiu contratar um seguro? Ainda dá tempo. É possível fazer a compra até um dia antes da viagem. Informações: Travel Ace: www.travelace.com.br; Assist Card: www.assist-card.com; Isis: www.isisbrasil.com.br