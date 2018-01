Fachada art déco de um símbolo de Praga Talvez você encontre quitutes e cafés tão saborosos quanto os do Café Imperial (cafeimperial.cz). Mas ambiente similar não há em Praga. O prédio, construído entre 1913 e 1914, tem fachada art déco e abriga o Hotel Imperial, um marco da capital checa. Lá dentro, são as paredes cobertas com azulejos brancos e amarelos e o teto de mosaico que dão graça ao salão com mobília inspirada no início do século 20. O local ganhou fama ainda antes da 2.ª Guerra Mundial - hoje, a cozinha é responsabilidade do chef Zdenek Pohlreich, conhecido pelo trabalho ali e também por seu programa de culinária na TV nacional. Os doces são a maior tentação do cardápio.