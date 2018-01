Famosas, disputadas, cobiçadas. E pequenas

Monalisa

Paris, França

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dói confessar, mas quem não sentiu um pouquinho de frustração ao, enfim, ficar de frente para a Monalisa? Não pelas qualidades artísticas do quadro, claro. Mas por se dar conta que a obra-prima de Leonardo Da Vinci, uma das mais famosas do planeta, tem apenas 53 centímetros de largura e 77 de altura. A tela ainda fica atrás de uma vitrine e é assediada por milhares de visitantes que, como você, vão se acotovelar por uma foto. A entrada do Museu do Louvre custa 9,50 (R$ 21,40).

Site: louvre.fr.

Manequinho

Bruxelas, Bélgica

Maior ídolo da cidade, famoso a ponto de merecer um guarda-roupa lotado. Todos os caprichos - e flashes - são para o garoto-propaganda Manequinho, estátua fofíssima de... 30 centímetros! Lá na Rue de l''Etuve, é ele quem manda. Com seu pipi que lança água potável.

Torre de Belém

Lisboa, Portugal

Ah, as Grandes Navegações. Áureos tempos aqueles idos de 1500. Lisboa fervilhava. E para proteger seu porto, construiu uma imponente fortaleza, chamada Torre de Belém. A história inflou a fama, mas não o tamanho: a estrutura tem 35 metros, ou seja, altura de um prédio de dez andares. Mas protagoniza um pôr do sol indescritível. Entrada a 10 (R$22,50), com direito a visita ao Mosteiro dos Jerônimos. Site: mosteirojeronimos.PT.

Torre de Pisa

Pisa, Itália

A torre sempre sai bem na foto. Tanto que engana. Ela é linda, verdade seja dita, branquíssima, antiquíssima. E baixinha. Quem chega à Piazza Duomo se assusta com os parcos 58 metros de altura, mas logo começa a clicar aquela imagem irreal. Entrada a 15 (R$ 33,75). Site: opapisa.it.