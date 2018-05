Fast food à vontade e uma mesa diferente a cada noite

Café da manhã, almoço, jantar, além de lanchinhos diversos durante todo o dia estão incluídos no preço do cruzeiro. E comer, definitivamente, é uma das principais atividades a bordo. Desabotoe a calça jeans agora, ou escolha algo mais folgado para vestir.

Existem ilhas de snacks e sorvete de máquina nos arredores das piscinas, tanto na adulta quanto na infantil. As opções para se esbaldar a qualquer hora do dia incluem o tradicional fast food – hambúrguer, frango frito, batata frita, pizza em diversos sabores, cookies –, mas também itens menos calóricos como lanche natural, salada, fruta picada. Uma boca livre de respeito.

Água, suco e refrigerante também são à vontade – só as bebidas alcoólicas é que são cobradas à parte.

O bufê de café da manhã é servido diariamente no maior restaurante do navio, o Cabanas. Ali, recomendo o omelete de shitake e shimeji e o sorvete de menta com pedaços de chocolate, viciante.

O jantar funciona em um esquema de rodízio entre os quatro principais restaurantes do navio: ao embarcar, você recebe na cabine a programação dos seus jantares em todas as noites a bordo. O interessante é que, do primeiro ao último dia, a equipe de garçons que atende o seu grupo é sempre a mesma: eles também se deslocam pelos restaurantes.

Assim, garçons e passageiros acabam ficando amigos. Andrea e Andree foram os fiéis escudeiros do meu grupo com um atendimento impecável. Andrea falava português com um sotaque de Portugal e tinha sempre um truque na manga para impressionar a criança – a de 10 anos que nos acompanhava, não eu, ok? Andree explicava detalhadamente as opções do cardápio e dava dicas certeiras de entrada, prato principal e sobremesa, com um sorriso constante e um ginger ale gelado toda vez que alguém mencionava a palavra enjoo.

Novo em folha. No interior de um castelo bem típico de contos de fadas, Rapunzel recebe os passageiros para um jantar com pratos de apresentação mais rústica (mas deliciosos) e muita animação. Inaugurado em março no Magic, o Rapunzel’s Royal Table é o restaurante mais novo dos navios Disney, e se inspira no filme Enrolados.

Além da ótima comida – fui de carne de porco defumada e grelhada, além de filé do mar com pimenta e macarrão com tomates assados –, o restaurante oferece um espetáculo musical. A própria princesa Rapunzel volta ao castelo de seus pais em meio a muita música e dança.

S’il vous plaît. Com direito a uma rosa no lustre acima das mesas e um painel com a imagem do salão do castelo da Fera, o restaurante Lumiere’s é temático do filme A Bela e a Fera. A decoração afrancesada (claro) e mais clean faz deste o mais sofisticado entre os restaurantes incluídos do cruzeiro. Serve boas opções de massas, como o macarrão com frutos do mar e tomates e o tofu marinado e grelhado.

Animação ao vivo. Mas o grande destaque entre os restaurantes é o encantador Animator’s Palate. Todos preto e branco e com colunas que são gigantescos pincéis, o ambiente é decorado com quadros nos quais se veem rascunhos de desenhos dos personagens Disney.

No decorrer da refeição, os rascunhos das paredes vão ganhando cores e traços finais bem diante dos olhos dos passageiros. Um espetáculo, coroado no final com a chegada do próprio Mickey, para abraços e sessões de fotos.

À parte. O Palo é o restaurante mais gastronômico do navio. Não está incluído no pacote – custa US$ 30 no jantar, ou US$ 59 com harmonização de vinhos. O cardápio é italiano, com pratos principalmente do norte do país, e o clima, mais arrumado. “Vista-se para impressionar”, recomenda o site. Também serve um brunch farto e cheio de opções deliciosas, por US$ 30 por pessoa, que vai fazer você pular o almoço.