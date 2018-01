Feiras de rua e renovação em East London

Assim como Canary Wharf e as vizinhanças do parque olímpico, outras áreas do leste de Londres também vêm sofrendo transformações, com museus revitalizados e novos hotéis, tudo interligado pelo transporte público da cidade.

Stratford é o bairro onde foi construído o parque olímpico e ali fica também o Westfield Stratford City, maior shopping da Europa, inaugurado no fim do ano passado, com cerca de 300 lojas. Para comprar sáris e pashminas e saborear ótimos pratos típicos asiáticos, o endereço é a Green Street.

Aos domingos, são os mercados de rua dessa região, como o Columbia Road Flower, o Brick Lane e o Spitalfields, que conquistam os visitantes.