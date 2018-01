Feriado longe da folia

R$ 300

Climb; www.climb.tur.br

Preço por pessoa para 3 noites (25 a 28 de fevereiro) no Refúgio de Montanha da operadora Climb, a 2.224 metros de altitude, no Parque Nacional de Itatiaia. Serão no máximo 12 turistas. Os passeios, pagos à parte, serão propostos de acordo com o clima, entre Asa do Hermes, Macicço das Prateleiras e Agulhas Negras.

R$ 849

MW Trekking; mwtrekking.com.br

De 26 a 28 de fevereiro, a operadora leva aventureiros com bom preparo físico para encarar a Trilha do Ouro. A partir da Pousada Recanto da Floresta, no alto da Serra da Bocaina, em São José do Barreiro (SP), serão 3 dias até a Praia da Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ). Inclui caminhonete de apoio para transportar mochilas, jantar e pernoite em casas de moradores, transporte de retorno a São José do Barreiro e seguro.

R$ 1.280

Pisa Trekking; bit.ly/pisamamamangua

Com saída em 25/2, oferece 3 noites no Saco do Mamanguá, isolada baía em Paraty. Inclui transporte a partir do centro de Paraty, um pernoite em pousada e dois em acampamento, alimentação durante a expedição, guias e seguro.

R$ 1.387

Filhos da Terra; filhosdaterra.com.br

A operadora propõe 4 noites (24 a 28 de fevereiro) entre cânions e cachoeiras de Itararé, no interior paulista. Com ônibus fretado, hospedagem, café, seguro, passeios e três lanches de trilha.

R$ 1.890

Pisa Trekking; bit.ly/pisapetar

São 4 noites pelas cavernas e cachoeiras do Petar, em Iporanga (SP). Com transporte rodoviário a partir da capital, hospedagem em quarto triplo, pensão completa e passeios. Saída em 24/2.

RODOVIÁRIO

R$ 798

CVC; cvc.com.br/lojas

A excursão em ônibus para o Espírito Santo sai em 24 de fevereiro; inclui 3 noites com café no hotel Go Inn Vitória e passeios em Vitória, Vila Velha e Guarapari.

R$ 948

CVC; cvc.com.br/lojas

São três noites no pacote para Curitiba e Ilha do Mel, com saída em 24 de fevereiro. A hospedagem é no hotel Red Roof, com café. Inclui passeio de trem e travessia de barco à Ilha do Mel.

ÁGUAS TERMAIS

R$ 1.198

CVC; cvc.com.br/lojas

Inclui aéreo e 4 noites no Hot Star Plaza, em Caldas Novas, com café. Transfers, city tour e 2 dias de ingresso para o Water Park no pacote. Saída em 26/2.

R$ 3.110

Celebration Resort; bit.ly/celeolimpia

De 25 a 28 de fevereiro, com hospedagem, café e jantar para dois adultos e duas crianças de até 12 anos em Olímpia (SP). Na programação de carnaval, baile à fantasia, matinê e DJ nas piscinas.

R$ 3.633

Rio Quente Resorts; rioquenteresorts.com.br

Samba nas tardes de sábado e domingo, pool party e luau na Praia do Cerrado estão na programação do Rio Quente Resorts, em Rio Quente (GO). O valor é por pessoa, com aéreo desde São Paulo, meia pensão e gratuidade para criança de até 12 anos. De 24/2 a 1º/3.

R$ 5.368

Thermas Park Resort; bit.ly/thermasolimpia

Para dois adultos e duas crianças de até 12 anos, o valor dá direito a hospedagem com meia pensão (café da manhã e jantar) em Olímpia (SP), de 24 a 28 de fevereiro.

FOZ DO IGUAÇU

R$ 1.637

Azul Viagens; azulviagens.com.br

A operadora vende 3 noites no Manacá Hotel, com aéreo, café da manhã, transfers e visitas às Cataratas (sem ingresso) e a loja duty free na Argentina.

R$ 1.868

Top Brasil; topbrasiltur.com.br

Com aéreo, o pacote prevê 4 noites (24 a 28 de fevereiro) com café da manhã no Foz Plaza Hotel. Traslados de chegada e saída e tours panorâmicos às Cataratas e à Hidrelétrica de Itaipu estão incluídos – ingressos serão pagos à parte pelos turistas.

PRAIA

R$ 1.696

Submarino Viagens; bit.ly/subfortaleza

Com hospedagem no Ara Praia Hotel, na praia de Iracema, em Fortaleza (CE), o pacote do Submarino Viagens prevê 5 noites com café e aéreo. Saída em 24/2.

SERRA GAÚCHA

R$ 1.828

CVC; cvc.com.br/lojas

O pacote inclui 4 noites no hotel Encantos do Sul em Gramado (RS), café da manhã, traslados de chegada e saída e passeios em Gramado e Canela. Saídas em 24 ou 25 de fevereiro.

CRUZEIRO

R$ 2.099

Navio MSC Musica; www.msccruzeiros.com.br

Com saída em 26/2 e retorno em 5/3, o navio para 3.200 passageiros parte de Santos rumo à Bacia do Prata, com paradas em Punta del Este, Buenos Aires e Montevidéu. O valor é para cabines internas e inclui refeições; taxas e bebidas são pagas à parte.

Não perca

Paraty. A cidade no litoral sul do Estado do Rio oferece recantos em meio à natureza para quem quer escapar do carnaval, é verdade. Mas pelo centro histórico há vários momentos em que o clima é de folia. A Praça da Matriz é o epicentro da festa; o Bloco da Lama, o mais famoso da cidade, concentra no sábado, a partir das 14 horas, na Praia do Jabaquara.

João Pessoa. Para quem pode viajar antes, a capital da Paraíba faz um animado pré-carnaval (e mais em conta, graças às passagens aéreas a preços fora de feriado). O Folia de Rua vai de 16 a 22 de fevereiro. Depois, nas datas oficiais do carnaval, a cidade mergulha em calmaria.