Feriados no mar

Vários navios param no Rio para os fogos. Na MSC, o Orchestra (sete noites a partir de US$ 1.799) e o Fantasia (oito noites desde US$ 2.109) fazem roteiros com partida em 29 de dezembro, sendo o primeiro do Rio e o outro de Santos. Os passageiros do Splendour, da Royal, também vêm a festa em Copacabana. Com oito noites, o cruzeiro começa em Santos em 28 de dezembro e custa a partir de R$ 6.329. Os três navios da Pullmantur saem de Santos e param no Rio: Empress (em 27 de dezembro, sete noites desde R$ 3.206, Sovereign (sete noites a partir de R$ 3.282, saindo em 29 de dezembro) e Zenith (em 27 de dezembro, para seis noites, desde R$ 2.994). Na Costa, o Favolosa e o Fortuna param no Rio - saída de Santos. O roteiro do Favolosa tem oito noites (em 29 de dezembro, desde US$ 1.359). No Fortuna, a saída é em 30 de dezembro, com nove noites, a partir de US$ 1.819.

3 Carnaval: Rio e Salvador

Para os foliões, o roteiro do Costa Favolosa é uma tentação. O navio passa o domingo no Rio e a terça em Salvador. São sete noites a partir de

US$ 1.719, saindo de Santos. Já o Fortuna passa pelo Rio - mínimo de US$ 2.009, com partida de Santos, para nove noites. O Grand Mistral, da Ibero, promete diversão em Salvador. O roteiro da embarcação inclui pernoite na capital baiana. O valor mínimo para sete noites é de US$ 1.589 (saída de Santos). Na MSC, o Fantasia (sete noites, a partir de US$ 1.499) e o Orchestra (desde US$ 1.669, para sete noites) também fazem escala em Salvador. O primeiro sai de Santos, e o outro, do Rio. O Sovereign, da Pullmantur, passa pelo Rio e por Salvador (sete noites, desde R$ 2.408, partindo de Santos). Os roteiros acima começam em 9 de fevereiro.

1Natal: no Brasil ou fora

Muitos roteiros para o Natal passam o dia 24 ou o dia 25 navegando. Mas existem opções com paradas. Os navios Empress e Zenith, da Pullmantur, fazem escala em Ilhabela e em Búzios. Com saída de Santos em 22 de dezembro, o roteiro de cinco noites no Empress custa a partir de R$ 1.582. No Zenith, a viagem de quatro noites sai desde R$ 1.367, partindo de Santos em 23 de dezembro. A Royal oferece um Natal viajando pela Argentina e pelo Uruguai. Na noite do dia 24, o Splendour deixa Buenos Aires rumo a Montevidéu, onde passa o dia 25. De lá, segue para Punta del Este. O cruzeiro de sete noites, com partida de Santos em 21 de dezembro, custa desde R$ 3.619. Na Ibero, o Grand Holiday chega a Buenos Aires na tarde do dia 23 e parte na noite do dia 24 para dois dias de navegação. Com nove noites e saída do Rio em 19 de dezembro, custa desde US$ 595.

Passar o Réveillon, o Natal ou o Carnaval a bordo de um transatlântico sai mais caro, mas a procura é grande. As companhias não informam como vão as vendas, por questões estratégicas, mas confirmam que as datas comemorativas são bem concorridas. Por isso, quem quiser pegar os melhores lugares a preços acessíveis deve se decidir logo. A decoração, o cardápio e a programação são preparados para levar o clima do feriado para o navio: pinheiros enfeitados e a tradicional ceia no Natal; contagem regressiva e brinde à meia-noite no Réveillon; e muita música e festa no Carnaval. Veja ao lado os destaques da temporada. / NATHALIA MOLINA, ESPECIAL PARA O ESTADO