Férias com direito a reembolso

MICHELLE HIGGINS, THE NEW YORK TIMES,

A boa notícia é que um número crescente de sites de viagem vem oferecendo um serviço que consiste em acompanhar as tarifas depois que você faz a reserva e devolver a diferença. Ao menos um deles, Yapta.com, já alertava o passageiro para reduções de preços dos bilhetes aéreos depois da compra fechada. Mas você ainda precisava fazer o trabalho de acompanhamento, que incluía checar a tarifa com a companhia aérea e pedir o reembolso. Já os sites mais novos fazem quase todo o trabalho por você.

Entre eles estão o Tingo.com, que estreou em março no Smarter Travel Media, uma espécie de portal que reúne serviços para viajantes, subsidiário do TripAdvisor, e o CheapAir.com, que, em fevereiro, apresentou um programa que garante reembolso de qualquer diferença tarifária antes do voo.

O funcionamento é bem simples: como é de praxe em páginas de reservas de viagens na web, você cria uma conta com nome de usuário e senha. A partir daí, pesquisa, compara e escolhe voos e hotéis. E fecha a reserva por ali mesmo.

Quase. Desvantagem comum em sites de viagem, estes também podem não ser tão atualizados em relação a ofertas-relâmpago que empresas aéreas e hotéis oferecem em suas próprias páginas na internet. Por exemplo: em uma busca por três noites em Miami, o South Beach Hotel (thehotelofsouthbeach.com)oferecia diárias a US$ 312 no Tingo.com. Em seu próprio site, estavam disponíveis tarifas US$ 35 mais baixas.

De qualquer forma, os serviços cumprem bem o papel de tirar parte da carga de procurar ofertas dos ombros dos viajantes. Desde que sejam consideradas as peculiaridades e limitações de cada um, podem ajudar a economizar nas férias. Tudo depende do seu foco - e da sua paciência.

CheapAir.com

Como funciona: Site de busca e compra de passagens aéreas que reembolsa a diferença caso você encontre uma tarifa mais vantajosa no próprio site antes da data da sua viagem

Vantagens: A pesquisa é bastante amigável, o que facilita a tarefa de descobrir por conta própria se há opções mais em conta

Desvantagens: Cobra taxa de reserva (US$ 9,95) e exige que você acompanhe as reduções nas tarifas. O reembolso é dado na forma de voucher para comprasfuturas no site

Tingo.com

Como funciona: Reserva hotéis e monitora preços até 24 horas antes do check-in. Nas tarifas reembolsáveis (marcadas na página com a etiqueta “money back”), caso o preço caia depois que você fechou a reserva, a diferença é devolvida no cartão de crédito alguns dias após o check-out

Vantagens: Tem extensa lista de hotéis (ligada ao Expedia.com) e não cobra taxa de reserva. O processo automático de reembolso pede apenas que você faça a compra – e torça por redução nas tarifas

Desvantagens: Você pode perder promoções que os hotéis fazem em seus próprios sites. Mas, se achar alguma, há como cancelar sua compra no Tingo sem taxas

Orbitz.com

Como funciona: A agência online tem programa de reembolso para reservas de hotéis e voos. Mas as devoluções não são imediatas: você recebe a diferença depois que outro viajante compra a mesma passagem ou reserva o mesmo quarto que você, nas mesmas datas

Vantagens: Não há taxa. O site procura tarifas menores até o dia da sua viagem e você pode ser reembolsado tantas vezes quantas o preço cair, desde que outro cliente faça reserva

Desvantagens: Os reembolsos têm um teto máximo de até US$ 250 por passagem aérea e US$ 500 por quarto de hotel