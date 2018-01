Férias com Mickey

Enquanto Branca de Neve passa acenando para o público, Mickey distribui autógrafos. Ao fundo, o castelo de Cinderela só faz confirmar: estamos mesmo em um cenário de sonhos. E não é preciso acreditar que a princesa vive ali de fato para curtir a atmosfera de fantasia. Por todo Walt Disney World, em Orlando, é possível encontrar atrações que arrancam sorrisos em rostos de todas as idades.

Semana passada, o complexo de diversão também foi palco para o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciar medidas para facilitar a obtenção do visto. Ou seja: se o destino já era um dos principais entre os turistas brasileiros, com as novas medidas o país espera receber 274% mais visitantes vindos do Brasil nos próximos quatro anos. E motivos para viajar não vão faltar.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A maior - e mais esperada - novidade é a ampliação de Fantasyland, no Magic Kingdom, um dos quatro parques temáticos do complexo. Até 2014, estarão em funcionamento o novo castelo de A Bela e a Fera, a montanha-russa dos Sete Anões, uma atração especial dedicada à Pequena Sereia, novos voos com o Dumbo e até um novo lugar para que as princesas recebam seus convidados. Com isso, a área de Fantasyland vai dobrar de tamanho.

De olho na interatividade, o Magic Kingdom ganha mais uma opção de lazer. O parque símbolo do complexo vai colocar os participantes dentro da história para derrotar os vilões. Logo na entrada, serão escolhidos os "Sorcerers of the Magic Kingdom" (Feiticeiros do Magic Kingdom), que receberão cartões especiais, com poderes e tarefas. Os jogadores têm de procurar pistas e cumprir provas que os levem até onde os vilões - em forma de animação - estão escondidos.

Outra área que vai ganhar novos espaços é Downtown Disney, região que concentra restaurantes, lojas - como a maior da Disney no mundo -, shows e cinemas. Ali será inaugurado, em breve, um novo centro de entretenimento, com quase 5 mil metros quadrados. Entre as atrações, boliche, bilhar, música, atividades noturnas e restaurantes.

E para quem não quer ficar longe dos personagens nem na hora de dormir, será inaugurado, no início de maio, o Disney’s Art of Animation Resort, hotel com 1.120 quartos inspirado nos clássicos Procurando Nemo, A Pequena Sereia, Carros e O Rei Leão. É possível fazer as reservas desde já.

Calendário

Durante toda a temporada, além da inauguração de novas atrações e shows, o parque recebe também eventos anuais que já fazem parte do calendário fixo. E para aqueles que pensam que só vai até Orlando quem quer moleza, pode esquecer. Prova disso é a Disney’s Princess Half Marathon Weekend, entre 24 e 26 de fevereiro, que compõe o quadro de corridas da Disney. A Corrida das Princesas é destinada a mulheres que queiram disputar uma meia maratona pelas ruas do Epcot, um dos parques do complexo. Não é difícil ver algumas correndo por ali com coroas e afins. Ah, como é de praxe nas provas realizadas ali, personagens da marca estarão por todo o percurso incentivando as competidoras.

Já em março, é hora de desacelerar o passo no Epcot International Flower & Garden Festival. O evento, que vai de 7 de março a 20 de maio, chega junto com a primavera e traz, além de flores, atividades educacionais, música ao vivo e esculturas de plantas em forma de personagens Disney.

EUA facilitam visto para brasileiros

Estou aqui porque quero os turistas aqui amanhã", disse na quinta-feira o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no Magic Kingdom, com o castelo da Cinderela ao fundo. No parque mais famoso da Flórida, Obama anunciou medidas para facilitar a concessão de vistos aos turistas brasileiros, chineses e indianos. O objetivo do governo americano é aumentar em 40% a capacidade de emissão de vistos nos consulados no Brasil e entrevistar pelo menos 80% dos candidatos até três semanas após a entrega dos documentos, ainda este ano. Para tanto, uma análise caso a caso poderá dispensar da entrevista quem solicita o primeiro visto (hoje, ela é obrigatória). Não haverá entrevista na renovação (a ida ao consulado continua necessária). Crianças e idosos podem ser dispensados da entrevista. Pedidos de visto devem ser feitos no site: www.visto-eua.com.br.

Saiba mais

Passagem: o trecho São Paulo-Orlando-São Paulo sai por a partir de R$ 2.220 na American (aa.com.br), R$ 2.398,24 na United (united.com.br), ambos com conexão, e R$ 2.432 na TAM (tam.com.br), em voo direto

Passes: ingressos combinados - que dão direito a entrada em um dos quatro parques da Disney a cada dia - saem mais em conta. Por exemplo, comprando o passe de quatro dias, o valor diário será de US$ 60,75, enquanto o ingresso unitário, válido por um dia, custa US$ 85. Site: disneyworld.disney.go.com

Pacotes: no http://blogs.estadao.com.br/viagem/