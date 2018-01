Férias em alto-mar sob medida para o seu hobby

Organizado por uma rádio paulistana, o roteiro - versão flutuante do programa diário que toca músicas dos anos 70, 80 e 90 e terá ainda Guilherme Arantes no line-up - é uma das opções de cruzeiros temáticos na atual temporada. Os sertanejos Zezé di Camargo e Luciano (É o Amor) são outros músicos com show garantido a bordo. Roberto Carlos também, mas as cabines para seu Emoções em Alto-Mar estão há muito esgotadas. Pacotes estão em pré-venda para 2014.

Cruzeiros temáticos foram feitos para quem quer tirar férias no clima do seu passatempo preferido. A temporada 2012/2013 no Brasil começou em novembro, mas o primeiro dos navios com roteiros especiais zarpa apenas em 22 de janeiro. Serão cerca de 20 temáticos até abril, com foco e público variados. Antes de embarcar em um deles, vale ter em mente que não basta gostar do tema em questão: é preciso estar disposto a conviver com o assunto durante vários dias. Lazer, decoração das áreas comuns e até cardápios são adaptados.

Outro detalhe a merecer atenção é a identidade do organizador do cruzeiro temático, já que muitos são promovidos por empresas terceirizadas que alugam os navios. Pesquisar a idoneidade de quem promove a viagem junto a órgãos de defesa do consumidor e ler todos os detalhes do contrato antes de pagar o pacote pode evitar ou amenizar problemas futuros.

Ritmo de festa. Apaixonados por dança têm ao menos quatro opções a bordo no verão que começa daqui a pouco. Pés de valsa podem rodopiar em pares pelo salão ao som de salsa, merengue, zouk e mais ritmos. No Tango e Milonga (da Costa), o dançarino Roberto Herrera dará aulas; o Royal Dance (Royal Caribbean) terá atividades conduzidas pelo estúdio de dança Fernando Campani. Já a alternativa para baladeiros será a festa Mob, em sua 7.ª edição.

Um certo glamour empoeirado deve tomar conta da 4.ª edição do Anos Dourados (Ibero), que recria o clima dos anos 50 e 60. Televisão em preto e branco, teatro de revista, musas do rádio e memorabilia de época serão objetos de decoração e assuntos de mostra fotográfica. Drinques e pratos resgatarão receitas de então. Um baile de máscaras ao som de marchinhas de carnaval e outro de gala, com orquestra, estão na programação.

Saídas temáticas podem dar uma forcinha na busca pela paz de espírito. O Bem Estar (Costa) terá coreógrafo de ritmos afro e dança do ventre na bicicleta. Ioga e cardápios saudáveis estarão à disposição no Royal Life (Royal). Alongamento e meditação, no Qualidade de Vida (MSC).

Para interesses bem específicos, o roteiro para apaixonados por motociclismo é um dos temáticos mais curiosos da costa brasileira. Na 3.ª temporada, o Motorcycle Rock Cruise terá show do baterista Marky Ramone. Outro que deve contar com passageiros tão temáticos quanto o próprio cruzeiro é o Brasil Fashion Cruise, que se autodefine como a única semana de moda em alto-mar, com desfiles, aulas e, claro, presença de estilistas. Prepare carão e óculos de sol gigantes.

Calorias. Na seara dos roteiros glutões, o Prata Gourmet (Costa) é pilotado pela chef Mônica Rangel, enquanto o Prata All'Italiana (também da Costa) foca gastronomia e cultura. Mas se você não quer acumular calorias e sim perdê-las, os cruzeiros dedicados à boa forma espalham aparelhos de ginástica e professores com vocação para animadores de torcida por todas as áreas dos navios. No Fitness (Costa), haverá palestra sobre a febre UFC. O Mar & Ação (MSC) terá aulas para iniciantes e habitués da malhação.

Mesmo se divertir pode render calorias a menos. "Modéstia à parte, fui bem escolhido, meu show é muito para cima", diz o misto de cantor brega e ídolo pop Sidney Magal. "Sandra Rosa Madalena é um hit das aulas de lambaeróbica em alto-mar. O repertório será cheio de energia", completa. Tem como duvidar?