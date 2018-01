Férias na Ilha da Madeira e em Lisboa

O clima não costuma ser uma grande preocupação na Ilha da Madeira. Ao contrário do continente, com seus invernos complicados, você vai encontrar temperatura amena o ano inteiro (com médias de 17 graus no inverno e 23 no verão). Então, junho pode ser uma boa opção. Por lá, compre as tradicionais toalhas da ilha, vinho (tente degustar antes para saber o tipo e a marca que mais gosta) e itens de vime. Saindo da Madeira, em 1h30 de voo você chega a Lisboa. Se for possível, tente ficar pelo menos mais um dia na capital. Com isso, daria para fazer um roteiro mais ou menos assim: 1º dia: Alfama/Chiado/Baixa/Bairro Alto; 2º: Belém (torre, Mosteiro dos Jerônimos, os famosos pastéis); 3º Parque das Nações (oceanário, teleférico, shopping, cassino). E ainda teria tempo para fazer compras. Falando nelas, em Lisboa dá para levar as mesmas marcas internacionais (Zara, Gap, Benetton) pagando menos que em países como França ou Inglaterra. Do fim de dezembro até meados de fevereiro e de julho a setembro, época das liquidações, então, quem adora comprar consegue fazer a festa. As grifes estão na Avenida da Liberdade e as lojas descoladas se concentram no Bairro Alto. E lembre-se de que turistas têm direito ao reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Ou seja, a partir de 59,36 adquiridos numa mesma loja (não esqueça a declaração de compra) já dá para pedir a devolução no aeroporto. Leia mais nos sites: www.premiertaxfree.com e www.globalrefund.com. E dê uma olhadinha também no blog do Viagem. Vamos publicar lá nossas reportagens mais recentes sobre Madeira, Lisboa, Porto e Fátima.