Ferramenta inédita une vídeos e mapas do Brasil

Em um país com dimensões continentais como o Brasil, o mapa dá a noção da distância entre as cidades. E o canal não oferece apenas uma visão macro do local. O Street View, outra ferramenta do Google, fornece a localização exata de algum ponto citado no vídeo, como um restaurante, por exemplo.

Na rede estão 88 vídeos de 280 roteiros turísticos nacionais, todos com opções de legenda em 68 idiomas. Os temas são variados, de moda à gastronomia. Os vídeos estão divididos em três grandes grupos: destinos, testemunhos e promocionais. No segmento Destino, os roteiros versam sobre cinco temas: sol e praias; cultura; ecoturismo; esportes; negócios e eventos. Em testemunhos, há vídeos de turistas e personalidades brasileiras.

E, em breve, o número de imagens deve aumentar. A Embratur pretende lançar uma campanha para que turistas, brasileiros e estrangeiros, possam colocar seus próprios vídeos no ar.

"Essa é a primeira vez que o Google une vídeos e mapas em um mesmo canal. Outros países já mostraram interesse pela ferramenta, que levou seis meses para ser concluída", conta Jorge Dib, diretor da área de negócios da indústria de turismo do Google.