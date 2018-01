Ferrari abre parque temático a uma hora de Barcelona

Sempre sonhou em dirigir uma Ferrari? A partir de 7 de abril, a marca automobilística ganha seu segundo parque temático – desta vez, na Europa. Localizada em Salou, a uma hora de Barcelona, na Espanha, a Ferrari Land terá 11 atrações, incluindo um simulador de Fórmula 1 e uma atração que já nasce quebrando recordes: a Acelerador Vertical será a maior e mais rápida montanha-russa da Europa, com 112 metros de altura e uma velocidade que chega a 180 quilômetros por hora em apenas cinco segundos.

O domo em forma de carro de corrida não é por acaso: os visitantes de fato se sentem dirigindo um Fórmula 1 no simulador. O aparelho, segundo o parque, é bem parecido com o usado pelos pilotos profissionais. Ao todo, são oito simuladores, seis para adultos e dois para crianças.

Se isso não for suficiente, dá para dirigir uma autêntica Ferrari em uma pista de 500 metros (nada de grandes aceleradas) e até sentir a emoção de fazer parte da equipe de pit stop e competir com outros participantes para ver quem troca os pneus mais rapidamente.

A Ferrari Land faz parte do parque PortAventura World, complexo que agora contará com três parques temáticos, cinco hotéis, três campos de golfe e um beach club. A entrada custa a partir de 60 euros para adultos, e pode ser comprada individualmente para o parque ou como pacote turístico, com hotel e outros parques do complexo incluídos. Fique atento: algumas atrações são pagas à parte.

Embora tenha uma área considerável, de 70 mil metros quadrados, o parque temático tem apenas 1 terço da área do Ferrari World de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, inaugurado em 2010. Ali, são 43 atrações – algumas bem semelhantes ao seu irmão espanhol, como a área dedicada à história da marca, com carros de várias épocas. Mas é no parque de Abu Dabi que está a montanha-russa mais veloz do mundo: a Formula Rossa, que atinge impressionantes 240 quilômetros por hora em - pasme - cinco segundos.