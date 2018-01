Festa astronômica em Brotas Prepare-se para ver planetas, galáxias, estrelas e nebulosas. Literalmente. A Fundação CEU, em Brotas, realizará a 6.ª edição da Star Party, no sábado. O evento, muito comum em países europeus e na América do Norte, reúne astrônomos e entusiastas para uma noite de observações através de telescópios. Além disso, promove bate-papos com convidados especiais - o astronauta Marcos Pontes e o astrônomo Marcelo Gleiser estarão presentes. Entre os temas das palestras, "A farsa da Lua: 40 anos depois", "O Brasil no Espaço" e "Tudo o que sabemos e o que não sabemos sobre o Universo". Quem quiser ainda poderá acompanhar as sessões do planetário. O ingresso custa R$ 25. Informações no site: www.fundacaoceu.org.br.