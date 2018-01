Festa com sabores de Belém

A grande novidade deste ano será o Chefs na Praça, que vai abrir a programação oficial com barracas espalhadas pela Praça Batista Campos, no centro da cidade. Das 11 às 15 horas, chefs renomados - entre os convidados, destaque para Roberta Sudbrack e Thomas Troigros, ambos do Rio, e Ligia Karasawa, de São Paulo - vão preparar e servir comida de rua com toques de sofisticação. E a preços populares: de R$ 5 a R$ 15.

Outra atração será a exposição sensorial, montada no quarto andar do Boulevard Shopping. Ali, visitantes poderão experimentar e conhecer um pouco mais dos ingredientes e sabores típicos do Pará. Em paralelo, a programação básica do festival seguirá com workshops, palestras, degustações e concursos de dar água na boca.

Junto com a organização do evento, a agência Turismo Consciente (turismoconsciente.com.br) criou um pacote terrestre de três noites por R$ 1.690, com visita guiada ao mercado Ver-o-Peso e aulas com chefs. Mais: veropesodacozinhaparaense.com.br.