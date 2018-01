Festa reúne tradições paulistas em Iguape Degustar um pouco do que cada região do Estado pode oferecer de mais tradicional e autêntico em um único lugar. Pois esta é a proposta do festival Revelando São Paulo Vale do Ribeira. Durante o feriado de Corpus Christi, de 29 de maio a 2 de junho, as manifestações culturais, a culinária, as crenças e o artesanato de 90 cidades paulistas estarão reunidos em Iguape, a 210 quilômetros da capital.