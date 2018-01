Festas e muito colorido na estação das flores

Holanda

Onde ver

O Keukenhof, maior parque de flores da Holanda, fica em Lisse e abre para visitas apenas durante a primavera ? em 2010, até 16 de maio. São mais de 7 milhões de flores cultivadas por ano, com destaque, claro, para as tulipas. Site: www.keukenhof.nl.

Festivais

Em 24 de abril ocorre o Flower Parede, um grande desfile de carros alegóricos decorados com flores. Eles percorrem os 40 km que ligam Noordwijk a Haarlem. Site: bloemencorso.info.

Japão

Onde ver

A floração das cerejeiras é comemorada de norte a sul do país. Os parques proporcionam um espetáculo a céu aberto para quem quiser apreciar a queda das pétalas das delicadas flores.

Festivais

A festa mais disputada é realizada em Hirosaki, na província de Aomori, entre o fim de abril e o início de maio. Cerca de 1 milhão de turistas vão ao parque da cidade ver a floração das árvores.

França

Onde ver

A casa onde morou Monet, em Giverny (a 50 minutos de trem de Paris), merece uma visita sobretudo na primavera: os jardins representam ao vivo os quadros do pintor (giverny.org). Em Paris, aposte nos 22 hectares do Jardim de Luxemburgo, mais coloridos e alegres nessa época.

Festivais

A 19ª edição do Festival dos Jardins da comuna de Chaumont sur Loire espera receber 150 mil visitantes. São cerca de 400 áreas decoradas desde 29 de abril. Site: domaine-chaumont.fr.

Índia

Onde ver

Explore o Jardim dos Cinco Sentidos, em Nova Délhi, que apresenta belas composições de arbustos floridos e árvores altas, dispostas ao longo do caminho para pedestres. Site: delhitourism.nic.in.

Festivais

Em maio, quando os parques estão em plena floração, é realizado o Festival Internacional das Flores em Gangtok, no estado indiano de Sikkim. Espécies nativas da região, de diferentes cores e tamanhos, atraem moradores e turistas. Site: indianholiday.com.

Canadá

Onde ver

Vitoria, na ilha de Vancouver, é conhecida como a cidade dos jardins graças ao Butchart Gardens. Destaque para os jardins submersos e para o dedicado apenas a rosas. Site: butchartgardens.com. Festivais

Como o Canada Blooms, maior festival de flores do país, terminou no fim de semana, fique com o das Tulipas, realizado no Parque Nacional de Ottawa, de 7 a 24 de maio. Mais de 300 mil exemplares da espécie decoram o ambiente e há atrações musicais variadas. Site: tulipfestival.ca.

Oriente Médio

Onde ver

Enormes e bem cuidados, os famosos jardins árabes são admirados desde a Antiguidade. O costume se mantém ainda hoje, em lugares como o Palácio Topkapi, em Istambul, Turquia. Site: www.topkapisarayi.gov.tr.

Festivais

O Festival das Flores toma conta de Al Jubail, na Arábia Saudita, todos os anos. O evento, que expõe principalmente espécies indicadas para decoração, é realizado sempre no início de março. Site: saudiarabia-travel.org.