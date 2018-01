Festival de cultura no Vale do Café Oficinas de música, bate-papos sobre história, degustações e concertos em igrejas e casarões coloniais movimentam as fazendas e as praças das cidades do Vale do Café, no interior do Estado do Rio, entre os dias 17 e 26 de julho. A programação cultural compõe o calendário da 17.ª edição do Festival Vale do Café, que terá 15 cursos - entre eles, canto, violoncelo, clarineta, trompete e bandolim. O espaço batizado como Café Cultural O Globo será sede de palestras e mesas redondas sobre temas ligados à cultura e ao modo de vida regional, como cultivo do café e música instrumental brasileira.