Festival de filme mudo Clássicos do cinema mudo serão exibidos de 15 a 18 de julho no Teatro Castro, em São Francisco. Esta é a 15.ª edição do Festival Silent Film, que também seleciona músicos do mundo todo para compor as canções que acompanham os longas. O destaque deste ano é o filme Metropolis, de Fritz Lang. Haverá seções grátis e outras que custam de US$ 12 a US$ 30. Mais: silentfilm.org.