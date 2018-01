Festival do Peixe tem gostinho brasileiro

Os chefs Alex Atala, Bel Coelho e Beto Pimentel estarão em Lisboa para a terceira edição do Festival Gastronômico do Peixe, que começa no próximo sábado, no Pavilhão de Portugal. Além de provar refeições à base de peixes e de mariscos, o público poderá se deliciar com outros produtos típicos da culinária portuguesa, como azeites, vinhos, queijos e os famosos (e muito calóricos) doces conventuais. No encerramento do festival, os renomados chefs - alguns têm estrelas Michelin - vão fazer uma caldeirada.