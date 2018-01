Festival, museu e Papai Noel

A cidade é famosa pelas belezas naturais e parques que desafiam os corajosos. Os mais visitados são o do Caracol, onde está a cachoeira de mesmo nome, com 131 metros de altura, e o Alpen Park, com escalada, arvorismo e tirolesa. Diversão ao livre também é o forte no Lago Negro, em Gramado. Cercado por árvores trazidas da Floresta Negra alemã, tem pedalinho, pista de caminhada e passeio em carrinhos de golfe.

As crianças vão adorar visitar a Aldeia do Papai Noel. Ainda tem tempo até o Natal, mas a casa do Bom Velhinho e a fábrica de brinquedos estão sempre abertas no Parque Knorr, onde a novidade é a Terra da Neve. Pequenos curiosos podem ir ao Mini Mundo, com objetos em miniatura, e ao Museu Medieval, com castelo de pedra que guarda espadas, facas e réplicas de armas brancas usadas em filmes como O Senhor dos Anéis.